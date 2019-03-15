ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона в период до 21 марта.

Так, по-прежнему в регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП, происшествий на системах ЖКХ и акваториях.

Ночью столбики термометров опустятся до -8…-5°C, а днем будет теплее: -5…-1°C. В середине периода прогнозируются дождь и мокрый снег.

В начале периода возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 22 м/с.

Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе, из-за гололедицы и осадков.

Самыми опасными в этот период могут стать трассы: P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-06 (Змеиногорск – Рубцовск — Волчиха – Михайловское – Кулунда — Бурла) и автодороги Первомайского и Троицкого районов.

Кроме того, возможны провалы людей под лед в местах несанкционированных переправ и лова рыбы.