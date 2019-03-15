Администрацию Бийска экстренно эвакуировали после очередного сообщения о минировании, информирует "Бийский рабочий".

После тщательного досмотра помещений выяснилось, что в них нет взрывных устройств, и чиновники могут продолжить свою работу.

Примечательно, что на этот раз электронное письмо было написано от имени конкретного человека – депутата городской думы Евгения Корчагина. Якобы он хочет взорвать здание.

При этом в послании сообщались конфиденциальные данные оппозиционера, которые неизвестны широкой публике.