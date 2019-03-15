Официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман объявил о том, что на Украину могут наложить санкции за отказ от участия в Евровидении, сообщает ТАСС.

По его словам, решение по этому вопросу примут после завершения конкурса. Какое именно наказание может грозить украинским партнерам организаторов конкурса, не уточняется.

Напомним, национальная общественная телекомпания Украины, которая вела отбор участников от страны на конкурс, официально объявила о том, что в этом году никого не направит на один из престижнейших европейских музыкальных конкурсов.

Она посетовала, что ради возможности представить государство на Евровидении никто не захотел принять предложенные условия контракта, которые музыканты назвали "кабальными".

В частности призеры национального отбора – Maruv, Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на Еровидении-2019 из-за того, что для этого от них требовали полного разрыва любых связей с Россией и российскими ценителями их творчества.