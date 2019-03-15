Пользователи Facebook накануне ощутили на себе крупнейший сбой в истории этой социальной сети, сообщает Regnum.

Как выяснилось, причиной проблем продолжительностью почти сутки стали изменения конфигурации сервера.

Об этом журналистам Associated Press сообщили представители компании.

При этом они не стали уточнять, какое количество людей не смогли воспользоваться соцсетью из-за перебоев в работе.

Facebook принесла извинения клиентам, которым доставили неудобства временные неполадки, и подчеркнула, что проблема уже решена.

Напомним, что помимо Facebook, сбой коснулся соцсети Instagram, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.