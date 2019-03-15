В УФАС по Алтайскому краю обратился местный житель, сообщив о "непристойной" рекламе пива в соцсетях Instagram и "ВКонтакте", сообщает ведомство.

На баннере была изображена женщина у которой во рту был пряник, правда закрепленный как устройство в БДСМ-практиках.

Заявитель оскорбился такой рекламой, считая, что она символизирует насилие над женщиной.

Чтобы определить необходимость в возбуждении дела, антимонопольщики провели на своем сайте опрос, действительно ли использование такого образа в рекламе оскорбительно.

В нем приняли участие свыше 17 тысяч жителей региона. И мнения их разделились примерно поровну.

47% (8003 человек) участников опроса посчитали, что заткнуть рот женщине на плакате, пусть даже пряником – это оскорбительно.

Диаметрально противоположного мнения придерживаются 53% (9077) местных жителей.