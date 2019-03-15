Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями по случаю террористического акта в Крайстчерче. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.

В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых, написал президент РФ.

Его шокировали жестокость и цинизм нападения на мирных граждан, которые собрались в мечети для молитвы.

Он выразил надежду, что все лица, виновные в этой трагедии, будут наказаны по всей строгости закона.

Напомним, сегодня, 15 марта, в две мечети Крайстчерча вошли вооруженные люди и открыли огонь по прихожанам.

В результате кровавой расправы погибли 49 человек и еще десятки пострадали. Четыре человека задержаны. Личность одного из них стала известна СМИ.