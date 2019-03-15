Объявление о продаже барнаульского ТРЦ появилось на сайте city-trade.pro.
Согласно его тексту, торгово-развлекательный центр с подземной парковкой продается за 1,5 млрд рублей.
Объект расположен на Павловском тракте и полностью заполнен арендаторами.
Собственник заверяет, что в стенах здания можно найти практически все, что может быть необходимо местному жителю.
Говоря об инженерных особенностях здания, продавец акцентирует внимание на наличии лифтов, систем охранной и пожарной сигнализации, а также оповещения и пожаротушения.
Здание централизованно отапливается, вентилируется, обеспечивается водой и канализацией. На фасаде оборудованы места для рекламных вывесок.
Комментарии
Пару лет уже наблюдаю как тут хаты в полтыщщи квадратов и дома с гектаром продают
Теперь ТЦ
Продаваны, че? Деньги кончились? Держитесть там, всего доброго(с) итд...
Не пойму, какой? Ткаченко отдает Арену по себестоимости, раз Павловский? но там нет подземной парковки?
на павлике вообще хоть один ТЦ есть с подземной парковкой?
да и с лифтами только Арена на память приходит...