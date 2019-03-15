Объявление о продаже барнаульского ТРЦ появилось на сайте city-trade.pro.

Согласно его тексту, торгово-развлекательный центр с подземной парковкой продается за 1,5 млрд рублей.

Объект расположен на Павловском тракте и полностью заполнен арендаторами.

Собственник заверяет, что в стенах здания можно найти практически все, что может быть необходимо местному жителю.

Говоря об инженерных особенностях здания, продавец акцентирует внимание на наличии лифтов, систем охранной и пожарной сигнализации, а также оповещения и пожаротушения.

Здание централизованно отапливается, вентилируется, обеспечивается водой и канализацией. На фасаде оборудованы места для рекламных вывесок.