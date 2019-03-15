Минздрав поддержал инициативу депутата Госдумы от "Единой России" Леонида Огуля, который предложил запретить продажу спиртного с витрин магазинов, сообщает ТАСС.

Для реализации алкоголя он предложил использовать ширмы или и вовсе осуществлять продажу только в специальных "алкомаркетах".

На запрос об оценке замглавы Министерства здравоохранения ответил, что полностью поддерживает инициативу.

В ведомстве считают, что это позволит значительно сократить потребление крепких напитков населением.

В качестве обоснования приводятся как рекомендации ВОЗ и европейские планы, так и российская концепция по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма.

Также отмечаются результаты исследований, согласно которым размещение спиртного в хорошо просматриваемом месте увеличивает его реализацию аналогично снижению цены на 4-9%.