Объем денежных переводов с карты на карту в России продемонстрировал в 2018 году рост в 40%, сообщает РБК.

Общая сумма таких транзакций достигла 27,4 трлн рублей. Это больше, чем снято с карты наличными (26,6 трлн; рост +3,4%).

Также очень существенное увеличение продемонстрировал безналичный расчет за услуги и товары.

Таким образом россияне потратили 21 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2017-м.

Из этого следует, что в общей сложности объем безналичных операций превысил сумму снятых с карт средств превысил почти на 82%.