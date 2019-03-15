В Свердловской области вынесен приговор мужчине, который сбросил кота знакомой с четвертого этажа, сообщает региональная прокуратура.

Как установлено судом и следствием, 2 июля 2018 года мужчина в нетрезвом виде находился в гостях у жительницы города Лесной и решил похулиганить.

Он схватил кота породы "британец" и несмотря на протесты хозяйки, скинул его с балкона. В результате питомец получил переломы лап со смещением.

Женщина не захотела просто так оставлять мучения своего любимца и обратилась в полицию. Там не стали заводить уголовное дело и тогда горожанка обратилась в прокуратуру.

Ведомство выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

Суд признал мужчину виновным, и учитывая рецидив преступления, назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

У него будет год в колонии строгого режима, чтобы пересмотреть свое отношение к "братьям меньшим".