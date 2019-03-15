Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил предпринять новые меры по развитию отечественного кино, сообщает ТАСС.

Он предложил кинотеатрам отдать приоритет российским фильмам в праздники, связанные с Днем Победа и Днем народного единства.

По его словам, в эти майские и ноябрьские праздничные дни можно сделать реверанс российскому кинематографу.

При этом Мединский подчеркнул, что не собирается отнимать у прокатчиков возможность показывать иностранные ленты в новогодние праздники, которые традиционно приносят наиболее высокие прибыли.