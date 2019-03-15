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Facebook покинули два топ-менеджера после крупного сбоя

, ИА "Амител"
Управленцы связаны с соцсетью и мессенджером WhatsApp
Два топ-менеджера уволились из компании Марка Цукерберга после крупнейшего в ее истории сбоя / Фото: pixabay.com

Два топ-менеджера уволились из компании Марка Цукерберга после крупнейшего в ее истории сбоя / Фото: pixabay.com

Два топ-менеджера уволились из компании Марка Цукерберга после крупнейшего в ее истории сбоя, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Один из управленцев был в структуре социальной сети Facebook, а второй – месседжера WhatsApp.

Напомним, причиной проблем названа неудачно измененная конфигурация сервера.

Примечательно, что на фоне неудачи конкурента о наплыве пользователей в месседжер Telegram отчитался Павел Дуров.

По его словам, за время сбоя на Facebook, детище россиянина увеличило охват пользователей интернета на три миллиона человек.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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