Два топ-менеджера уволились из компании Марка Цукерберга после крупнейшего в ее истории сбоя, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Один из управленцев был в структуре социальной сети Facebook, а второй – месседжера WhatsApp.

Напомним, причиной проблем названа неудачно измененная конфигурация сервера.

Примечательно, что на фоне неудачи конкурента о наплыве пользователей в месседжер Telegram отчитался Павел Дуров.

По его словам, за время сбоя на Facebook, детище россиянина увеличило охват пользователей интернета на три миллиона человек.