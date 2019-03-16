Резкое похолодание произойдет в течение дня 16 марта в Алтайском крае, сообщает региональный Гидрометцентр.

В регионе в субботу действует прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.

"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, в предгорьях местами сильные, метель, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица", — информируют синоптики.

Дневные температуры в крае составят -3…+2 градуса, в предгорьях будет до +7 градусов, с похолоданием к концу дня.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле в течение дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет около 0, с похолоданием к концу дня. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.