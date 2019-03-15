США ужесточили санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы задержали украинских моряков, сообщает РИА Новости.

В расширенный список попали еще шесть физических лиц и восемь – юридических.

В частности, под санкции попали замглавы Погранслужбы Геннадий Медведев, руководитель пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин.

Аналогичные меры воздействия предусмотрены для главы службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслана Ромашкина, зампредседателя ЦИК ДНР Алексей Найденко и секретарь Центризберкома этой самопровозглашенной республики Владимир Высоцкий.

В список компаний вошли шесть предприятий, работающих на российскую оборонную промышленность и две – в сфере энергетики и строительства, которые осуществляют деятельность в Крыму