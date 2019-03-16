При поддержке Федерации силовых видов спорта 14 апреля в баре-ресторане "Опера" пройдет долгожданное сражение. В связи с тем, что это первый опыт проведения турнира – за разъяснением мы обратились к одному из организаторов — Алексею Меркулову.

Корреспондент: Как появилась идея провести "турнир по пощечинам" в Барнауле?

Алексей Меркулов: Подобные турниры проходят в Америке более 20 лет, в России за последние годы прошло несколько турниров. Это очень зрелищно и интересно. Выложили в своей группе видео - оказалось, что есть желающие испытать себя. Согласовали с Федерацией и решили провести.

Фото: inoprosport.ru

Корр.: Какие навыки проверяются на турнире? Это турнир ловкости, силы, смелости или хитрости?

А.М.: В первую очередь это турнир мужественности и смелости. Даже представители единоборств, которым, казалось бы, не привыкать к такому — и то зачастую отказываются. Ведь здесь нельзя увернуться, поставить блок - надо только терпеть.

Корр.: Как выявляют победителей и несколько слов о правилах.

А.М.: Есть три способа победить: Отказ соперника от дальнейшей борьбы, нокаут, запрет врача или нарушение правил соперником.

Удары наносятся по очереди, мягкой частью ладони по лицу. Спортсмену запрещено уворачиваться или ставить блок — любое из этих действий считается отказом от борьбы.

Корр.: Кто может участвовать в турнире?

А.М.: Ограничение по допуску на турнир — это медицинские противопоказания и возраст младше 18 лет, других ограничений нет.

Корр.: Может ли на турнир придти бывшая девушка или жена и поквитаться за все?

А.М.: Наверное может, — улыбается Алексей, только удары по очереди наносятся, поэтому вряд ли захочет. Если без шуток, мы проводим пока только мужской турнир. Женский сложнее - ногти и все такое.

Корр.: На сколько это безопасно, ведь участвовать могут мастера спорта из разных дисциплин? Пощечина не убьет?

А.М.: Это удар по лицу - он в любом случае опасен. Однако, как показывает практика турниров — серьезных травм не было еще ни разу. Мастера спорта здесь не имеют преимуществ, если только силу воли. Даже спортсмены с весом 140-150 кг далеко не всегда выигрывают, а может победить парень в два раза легче.

Фото: youtube.com

Корр.: О призах на турнире.

А.М.: Все участники получат специальные призы. Суммы денежных призов обсуждаются с партнерами мероприятия.

Корр.: Все таки определиться самая сильная ладонь или щека?

А.М.: Самый мужественный человек.

Корр.: Советы для тех, кто заинтересовался, как тренироваться перед турниром: раздувать щеки, набирать массу, качать шею?

А.М.: Заниматься любым видом спорта, чтобы развивать силу воли. Ну и конечно тренировать удар - без него никуда.

До турнира осталось совсем немного времени, практикуйтесь и помните — спорт требует жертв.