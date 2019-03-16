Минтранс выступил с инициативой установить минимальные габариты бесплатной ручной клади в авиаперевозках, сообщает РИА Новости.
То есть авиакомпании не смогут брать дополнительную плату за багаж, который по габаритам меньше установленных значений.
Соответствующие изменения планируется внести в федеральные авиационные правила.
Размеры клади будут рассчитывать исходя из предельных объемов багажных полок различных моделей самолетов.
Кроме того, рассматривается вариант габаритов багажа в зависимости от вместимости воздушного судна.
Так, например, правила Международной ассоциации воздушного транспорта предусматривают подобные рекомендации для самолетов, рассчитанных на более, чем 98 пассажиров.
Согласно им, сумма высоты, ширины и длины ручной клади должны быть не выше 115 сантиметров.
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