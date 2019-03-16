Минтранс выступил с инициативой установить минимальные габариты бесплатной ручной клади в авиаперевозках, сообщает РИА Новости.

То есть авиакомпании не смогут брать дополнительную плату за багаж, который по габаритам меньше установленных значений.

Соответствующие изменения планируется внести в федеральные авиационные правила.

Размеры клади будут рассчитывать исходя из предельных объемов багажных полок различных моделей самолетов.

Кроме того, рассматривается вариант габаритов багажа в зависимости от вместимости воздушного судна.

Так, например, правила Международной ассоциации воздушного транспорта предусматривают подобные рекомендации для самолетов, рассчитанных на более, чем 98 пассажиров.

Согласно им, сумма высоты, ширины и длины ручной клади должны быть не выше 115 сантиметров.