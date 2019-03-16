15 марта определены четвертьфинальные пары двух главных европейских клубных футбольных турниров: Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

В каждом из них не обошлось без попадания команд из одной страны. Так в Лиге Чемпионов друг на друга попали английские "Тоттенхэм" (Лондон) и "Манчестер Сити" из одноименного города.

В Лиге Европы определят сильнейшего два клуба, выбившие российские команды в 1/8 финала турнира. Обе они представляют испанские города и названы в их честь: "Вильярреал" и "Валенсия".

В Лиге Чемпионов единственны четвертьфинал без англичан – это противостояние "Аякса" (Нидерланды) и "Ювентуса" (Турин). Голландский клуб сенсационно дал бой предыдущей команде Криштиано Роналду, а теперь попытается преподнести сенсацию, оставив за бортом турнира уже самого португальца.

Пожалуй, интереснейшая пара – это "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Барселона" (Испания). "МЮ" уже сотворил сенсацию, отыграв домашние 0:2 у одного из фаворитов турнира с мощнейшей атакой из Неймара, Мбаппе и Кавани. Теперь один из самых титулованных английских клубов с набравшими форму Погба, Рэшфордом и Лукаку явно не собирается пасовать перед каталонским грандом и его блестящей атакующей связкой: Месси – Суарес.

Четвертая пара – это "Ливерпуль" (Англия) и "Порту" (Португалия). Конечно, большинству ценителей футбола тут фаворит очевиден, но однажды португальской команде в 21 веке уже покорился главный футбольный трофей. И в этом году до заветного финала всего два шага. Кто знает, вдруг португальский гранд все-таки способен их совершить, посрамив предрекавших им крах экспертов?

В Лиге Европы оставшиеся три четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: "Славия" (Чехия) – "Челси" (Англия), "Бенфика" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия) и "Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия).