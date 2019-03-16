Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос о мере пресечения депутату Госдумы от "Справедливой России" Вадиму Белоусову, обвиняемому в особо крупной взятке, сообщает ТАСС.

Следователи ходатайствовали о заключении под стражу народного избранника, лишенного депутатской неприкосновенности.

В качестве аргументов приводились отказ Белоусова сдать следователям свои загранпаспорта, систематические срывы следственных действий и не явка на допросы по надуманным причинам.

Судья посчитал доводы стороны обвинения недостаточно вескими и решил оставить парламентария на свободе до завершения расследования.

Адвокат Игорь Трунов рассказал журналистам, что депутат планирует вернуться к исполнению своих обязанностей в Государственной Думе РФ.