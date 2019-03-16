"Яндекс" анонсировал новую социальную сеть под названием "Аура".

"Здесь знакомятся и общаются люди с похожими увлечениями и взглядами на жизнь", — гласит описание.

В числе преимуществ, которые могут привлечь внимание пользователей, приводится искусственный интеллект, который поможет найти людей с аналогичными интересами.

Также соцсеть будет предусматривать наличие различных сообществ. При этом автор постов будет видеть, кто просмотрел его текст и сможет при желании продолжить беседу с одним из таких людей.

Также анонсируются пользователи с реальными фотографиями, отсутствие матов, вызывающих снимков и оскорблений.

Посты люди смахивают либо вправо, либо влево. Одна сторона – не понравился, другая – вызвал интерес.

В зависимости от реакций аудитории посты могут показываться большему или меньшему количеству людей.

Принять участие в тестировании можно, увидев в приложении "Яндекс" иконку "Аура" либо по приглашению другого пользователя, который уже тестирует соцсеть.