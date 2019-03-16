Мониторинговый ресурс Plane Radar заметил приближение американского бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress к российской границе, сообщает Regnum.

Эта модель известна тем, что может нести ядерное оружие и наносить соответствующие удары по объектам противника.

Самолет пролетел у границ Польши и на высоте восемь тысяч метров приблизился к границе Калининградской области.

По оценкам специалистов, так самолет сымитировал ядерный удар по базе Балтийского флота.

Одновременно с этим разведывательный беспилотник США следил за ситуацией на черноморском побережье РФ.