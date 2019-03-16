Бывшая усадьба купца Михайлова, расположенная по адресу ул. Партизанская, 99, в Барнауле может быть снесена из-за строительства нового здания для прокуратуры Алтайского края, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Соответствующее решение принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов.

В ходе мероприятия архитекторам рекомендовали предусмотреть дополнительные полосы движения транспорта в районе перекрестка улиц Партизанская и проспектом Социалистическим. Таким образом планируется улучшить пропускную способность участка.

Кроме того, решено увеличить размер оконных проемов на верхнем этаже. По оценке экспертов, это усилит архитектурную выразительность.

Здание планируют сделать Г-образной формы. Оно будет включать в себя 8 этажей и подземную парковку.

Также предусмотрено еще несколько открытых автостоянок и беседка с газоном. Примечательно, что для реализации проекта нужно будет снести еще одно близлежащее строения. Речь идет о бывшем корпусе онкологической больницы (пр-кт Социалистический, 50).

Часть барнаульских архитекторов уже успели раскритиковать проект. Так, историк Данил Дегтярев и представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг направили обращение в краевую прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу. Сейчас они ждут ответа и готовят документы в Алтайохранкультуру, чтобы присвоить домам статус памятников архитектуры.