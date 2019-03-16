В новосибирском аэропорту Толмачево в пяницу, 15 марта, заметили самолет с символикой ВВС США, сообщает НГС.

Местный споттер Павел Осокин успел заснять воздушное судно ранним утром, когда оно уже взлетало.

По символике определили, что это американский самолет ОС-135, который участвует в программе Open Skies ("Открытое небо").

О программе известно, что ее участники позволяют разведывательным самолетам других стран, заключивших договор, летать над своей территорией.

На них нет оружия, но есть камеры для фото- и видеосъемки. Считается, что таким образом развивается доверие между державами.