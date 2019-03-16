В Румынии предприниматель Стефан Мандачи и мэр города Сучава устроили настоящий фарс, чтобы привлечь внимание властей к проблеме слабой инфраструктуры, сообщает Euronews.

Бизнесмен построил шоссе длиною один метр и организовал торжественную церемонию по случаю открытия, на которую был приглашен и явился местный градоначальник.

Действительно, Румыния возглавляет антирейтинг Евросоюза по количеству ДТП. На дорогах страны за год погибли почти две тысячи человек.

При этом вся дорожная сеть государства насчитывает в общей сложности 805 километров. Для сравнения, в 2018 году в Алтайском крае привели в порядок 1100 км дорог, по которым пролегают школьные маршруты.