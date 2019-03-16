Вопреки ожиданиям, новые санкции США не обрушили, а наоборот укрепили рубль, сообщает "Интерфакс".

Так, в пятницу, 15 марта, на "Московской бирже" зафиксированы рекордно высокие его показатели за последние полгода.

В частности, курс евро впервые с 7 августа 2018 года снизился до 73,62 рубля, а курс доллара первый раз с 25 октября опустился ниже 65 рублей.

Эксперты считают, что такие показатели – это следствие снижения геополитических рисков. Санкции США в связи с инцидентом в Керченском проливе затронули лишь восемь российских компаний и шесть физических лиц, что, видимо, успокоило участников рынка.