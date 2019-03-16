Интересной особенностью усадьбы можно назвать колодец и землянку на ее территории / Фото: altayrealt.ru

В Горном Алтае выставили на продажу усадьбу в селе Усть-Муны Майминского района, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Площадь территории составляет 21 сотку, а двухэтажного коттеджа – 120 квадратных метров.

Он выполнен из экологически чистого материала – кедра. В интерьере также используется исключительно деревянная мебель и отделка.

Рядом из аналогичного материала построены гараж на две машины, беседка, гостевой дом и баня с дровяником. Еще там есть фруктовый сад, где растут груши, сливы и яблони.

Интересной особенностью усадьбы можно назвать колодец и землянку на ее территории. Последнюю хозяин использует для заготовки лекарственных трав, которые растут в ограде и близлежащих окрестностях.

Коттедж включает в себя кухню, санузлы и котельную. Покупателей могут заинтересовать интересные дизайнерские решения, а уюта добавит камин.

Владелец готов расстаться со всем этим имуществом за 13 миллионов рублей.