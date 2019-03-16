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"Умная капсула" для уколов в кишечник прошла испытания на людях

, ИА "Амител"
Новая разработка способна производить абсолютно безболезненные инъекции
RaniPill, способную производить абсолютно безболезненные и безвредные уколы прямо в стенку кишечника /Фото: ranitherapeutics.com

RaniPill, способную производить абсолютно безболезненные и безвредные уколы прямо в стенку кишечника /Фото: ranitherapeutics.com

Индийские ученые разработали "умную капсулу" RaniPill, способную производить абсолютно безболезненные и безвредные уколы прямо в стенку кишечника, сообщает techfusion.ru.

В связи с тем, что внутри кишечника нет болевых рецепторов, пациент совершенно не чувствует, что ему только что ввели инъекцию.

Сама капсула и все ее компоненты, включая иглу, состоят из биоразлагаемых материалов, которые растворяются в кишечнике после того, как исполнят свое предназначение.

Предполагается, что устройство поможет людям легче переносить длительные курсы уколов без страданий от боли при введении иглы.

Прототип уже успешно прошел испытания как на животных, так и на людях. В дальнейшем, изобретатели планируют дополнить капсулу датчиком, который будет подавать сигнал о "доставке" лекарства.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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