Дорожники вышли на борьбу с последствиями снегопада сегодня, 16 марта, в Барнауле, сообщает пресс-центр мэрии.

К работе привлечены свыше трех десятков единиц техники. Особое внимание уделено обработке дорог антигололедными материалами.

В первую очередь песчано-соляной смесью посыпали проезжие части, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Кроме того, ведется обработка механизированными щетками тротуаров. Уборка не растаявшего снега пройдет во второй половине дня.

Горожан призывают соблюдать ПДД, быть внимательными в сложных дорожных условиях и с пониманием отнестись к работе спецтехники.