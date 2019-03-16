Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в субботу, 16 марта.

В частности, ожидаются похолодание, гололедица на дорогах, дождь с мокрым снегом и усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой стихии. Рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

Также усиливается риск обрывов линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях.

Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении следует соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.

Жителей низин призывают внимательно следить за уровнем воды, так как он может подняться из-за активного таяния снега. Кроме того, рекомендуется убрать из погребов и подвалов продукты, которые могут испортиться от воды.