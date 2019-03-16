Житель райцентра Онгудайского района устроил пьяный дебош в квартире своей 87-летней бабушки, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Прибывшие полицейские попытались успокоить дебошира и уговорить его открыть дверь, но тот ответил отказом. В жилье они услышали плач пенсионерки, просившей внука убрать нож.

Понимая, что агрессивно настроенный мужчина может причинить вред пожилой женщине, правоохранители вновь попытались убедить селянина впустить их.

В ответ тот перерезал резиновый шланг газового баллона и стал угрожать взорвать дом. Стражи правопорядка всерьез восприняли угрозу и эвакуировали жильцов 24-квартирного жилого дома.

Уличив момент, когда 33-летний внук отвлекся, хозяйка жилья выбежала наружу. Сотрудники полиции застали мужчину с зажигалкой в руках, готового исполнить свою угрозу.

К счастью, удалось задержать дебошира и не дать ему воспламенить газовоздушную смесь в помещении.

Позднее в участке он объяснял свои действия тем, что был пьян. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.