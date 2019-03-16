Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) дала прогноз изменений стоимости хлеба в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Представители организации констатировала, что по данным на январь 2019 года цена на пшеничный хлеб 1 и 2 сортов снизилась на 1,1%, на пшеничный хлеб высшего сорта – осталась на уровне прошлого года, а на ржаной и пшенично-ржаной – выросла на 0,9%.

По их оценке, это не отражает реального увеличения затрат на транспортировку и упаковку продукции.

В связи с этим РОСПиК ожидает роста цен на хлеб примерно на уровне инфляции. То есть в 2019 году цена на хлебобулочные изделия может подрасти на 5 -6%, считают специалисты.