Период похолодания продолжается в Алтайском крае – в воскресенье, 17 марта, в регионе в большинстве районов ожидаются минусовые температуры.

"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица", — сообщает алтайский ЦГМС.

Дневные температуры составят -2…-7 градусов, местами в юго-восточных и предгорных районах до +3 градусов.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 10-15 метров.

В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -2…-4 градуса. Ветер западный, 8-13 метров в секунду.