Фото: avito.ru

Квартиру площадью 160 квадратных метров продают в санаторной зоне Барнаула на Змеиногорском тракте за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на охраняемой территории, имеется многоуровневая парковка. Рядом расположен сосновый бор.

"Сам жилой комплекс в отличном состоянии, на территории три фонтана, цветники, прогулочные зоны, велосипедные дорожки, огромная детская площадка оборудованная детским инвентарем", — отмечает автор объявления.

В квартире имеется отдельный вход с улицы, выполнено витражное остекление гостиной, есть две просторные спальни, кухня-гостиная, просторный холл, на нижнем уровне — большая комната отдыха, хамам, душевая, санузел, гардеробная, погреб, постирочная.

Кроме того, в квартире есть терраса. Высота потолков составляет три метра. Квартира очень светлая, теплая и солнечная.