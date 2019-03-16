Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в прямом эфире национального телеканала NewsOne предложил решить финансовые проблемы страны, взяв с России ренту за пользование украинской землей, сообщают "Вести".

Он посчитал, что так как Юрий Долгорукий был киевским князем, то основанные им земли должны принадлежать Украине.

В связи с такими выводами экс-правоохранитель предложил взыскать с России деньги за 300 лет пользования чужой землей.

В каких местных учебниках написано, что украинская земля стала российской три века назад, к сожалению, Пискун не уточнил.

Зато придумал, на его взгляд, простой способ решить проблему "погашения задолженности" (не даром, все-таки, генпрокурором на Украине работал): "Взять их в рабство, если они не смогут заплатить".