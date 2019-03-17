Данные, касающиеся размера среднемесячной заработной платы в Алтайском крае за январь текущего года, опубликовал Алтайкрайстат.

По итогам первого месяца 2019-го, данный показатель в нашем регионе составил 23 941 рубль. В сравнении с январем 2018 года размер средней заработной платы в крае увеличился на 6,3%.

При этот отметим, что в Алтайском крае показатель средней зарплаты остается самым низким в Сибири.

Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются: