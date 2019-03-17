Данные, касающиеся размера среднемесячной заработной платы в Алтайском крае за январь текущего года, опубликовал Алтайкрайстат.
По итогам первого месяца 2019-го, данный показатель в нашем регионе составил 23 941 рубль. В сравнении с январем 2018 года размер средней заработной платы в крае увеличился на 6,3%.
При этот отметим, что в Алтайском крае показатель средней зарплаты остается самым низким в Сибири.
Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в Алтайском крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 52 413 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 41 773 рубля;
- производство металлургическое – 41 267 рублей;
- производство прочих транспортных средств и оборудования – 37 850 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 37 725 рублей.
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да да. верим