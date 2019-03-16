Алтайская митрополия огласила результаты конкурса на создание памятника Кириллу и Мефодию.

Победителями стали скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Их тандему предстоит изготовить скульптуру создателей азбуки, причисленных к лику святых.

Предположительно, памятник будет расположен в сквере Барнаульского Знаменского женского монастыря со стороны площади Баварина.

Отметим, что выбор пал на проект достаточно опытных деятелей искусства. Так, Соломатин уже свыше 20 лет создает скульптуры. Аналогичная деятельность Соловьева превышает 10-летний рубеж, и в его послужной список входят не только памятники, но и здания.

Они окончили Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова.