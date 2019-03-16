Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых правилах осуществления охоты на территории региона.

Они разработаны совместно с экспертами, в том числе, орнитологами, охотпользователями, охотоведами и экологами.

Нововведение заключаются в том, что районы разбиты на две группы, где будут действовать различные условия осуществления охоты.

Так, в первой группе охотникам разрешат стрелять с 7 по 16 апреля. В качестве добычи будут гуси, глухари, тетерева на токах и вальдшнепы на вечерней тяге. Отстрел селезней уток тут запрещен.

Во второй группе районов охоту откроют с 27 апреля по 6 мая. В роли мишеней могут выступить утки, глухари, тетерева на токах и вальдшнепы на вечерней тяге. В гусей стрелять нельзя. На слезней можно охотиться только с подсадной уткой.

Добывать в день в любом из районов можно будет не больше одного гуся или глухаря, двух тетеревов, пяти вальдшнепов или уток.

В сезон же нельзя убивать свыше трех гусей или глухарей, шести тетеревов, десяти вальдшнепов и 20 уток. Ограничений на отстрел серой вороны не накладывается.