Очевидцы сообщают о ДТП со съехавшей в кювет снегоуборочной техникой на трассе, соединяющей Змеиногорск и Рубцовск.

Как пишет один из подписчиков паблика Barnaul 22, выложивший кадры происшествия, уборка снега на автодороге оказалась под угрозой, после того как сошел с дистанции осуществляющий эту задачу КамАЗ.

Жители Алтайского края выразили удивление, как водителю удалось так далеко проехать по сугробу в чистом поле.

Один из комментаторов предположил, что спецтехнику могло развернуть, если она зацепила что-то ковшом.

"Много обочины взял или сильно опустил отвал и уперся на скорости", – предположил пользователь соцсети "ВКонтакте".