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Жителей пятиэтажки при пожаре эвакуировали в Славгороде

, ИА "Амител"
Загорелась лоджия на втором этаже
Благодаря своевременному сообщению о возгорании и организованной эвакуации, жертв нет / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Благодаря своевременному сообщению о возгорании и организованной эвакуации, жертв нет / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар случился в ночь на 16 марта в одном из многоквартирных домов Славгорода, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Горела лоджия на втором этаже. В связи с тем, что распространение дыма угрожало жизни и здоровью жильцов, было принято решение об эвакуации.

Многие люди самостоятельно покинули квартиры пятиэтажки. Некоторым пожилым людям потребовалась помощь спасателей, чтобы выйти на свежий воздух по лестничным клеткам.

Вскоре пожар потушили. Благодаря своевременному сообщению о возгорании и организованной эвакуации, жертв не допущено.

По предварительным данным, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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