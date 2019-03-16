Пожар случился в ночь на 16 марта в одном из многоквартирных домов Славгорода, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Горела лоджия на втором этаже. В связи с тем, что распространение дыма угрожало жизни и здоровью жильцов, было принято решение об эвакуации.

Многие люди самостоятельно покинули квартиры пятиэтажки. Некоторым пожилым людям потребовалась помощь спасателей, чтобы выйти на свежий воздух по лестничным клеткам.

Вскоре пожар потушили. Благодаря своевременному сообщению о возгорании и организованной эвакуации, жертв не допущено.

По предварительным данным, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем.