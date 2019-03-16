Авария с участием общественного транспорта случилась сегодня, 16 марта, в Барнауле на Гоньбинском тракте, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городского ГИБДД.

По предварительной информации правоохранителей, 42-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №25 допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla.

В результате ДТП пострадали пассажиры "Тойоты": 30-летняя женщина и двое детей (мальчик 3 лет и девочка 10 лет).

Пассажирка вместе с сыном госпитализирована в городскую больницу №1. Третьей пострадавшей медицинская помощь оказана на месте происшествия – госпитализация не потребовалась.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.