Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о том, что он госпитализирован в Москве с подозрением на приступ, сообщает ТАСС.
82-летний актер театра и кино опроверг информацию о резком ухудшении самочувствия. "Все хорошо", — лаконично охарактеризовал свое состояние он.
Сиделка артиста назвала распространенные в СМИ сообщения о приступе обманом.
"Не знаю, кто пустил эту "утку", — удивилась она. — Ничего не было".
Народный артист России Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как "Девчата", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82".
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