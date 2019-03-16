Около 70 тысяч пользователей мессенджера Telegram были шокированы сбоем в приложении.

Дело в том, что вместо стандартной своей странички с диалогами и группами, они обнаружили сообщение, что их аккаунт удален.

Детали сбоя и информацию о его устранении представители Telegram раскрывали, в частности, на своей страничке в Twitter.

В компании Павла Дурова извинились перед пользователями за сбой и пообещали, что никакие данные не потеряны и вскоре все аккаунты и группы будут восстановлены.

По последней информации, мессенджер полностью приведен в порядок.

"Если вы не видите свои группы, выйдите и снова, — проинформировали подписчиков в Telegram. — Любые другие незначительные побочные эффекты связаны с кэшированием и исчезнут сами по себе".