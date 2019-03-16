Около 70 тысяч пользователей мессенджера Telegram были шокированы сбоем в приложении.
Дело в том, что вместо стандартной своей странички с диалогами и группами, они обнаружили сообщение, что их аккаунт удален.
Детали сбоя и информацию о его устранении представители Telegram раскрывали, в частности, на своей страничке в Twitter.
В компании Павла Дурова извинились перед пользователями за сбой и пообещали, что никакие данные не потеряны и вскоре все аккаунты и группы будут восстановлены.
По последней информации, мессенджер полностью приведен в порядок.
"Если вы не видите свои группы, выйдите и снова, — проинформировали подписчиков в Telegram. — Любые другие незначительные побочные эффекты связаны с кэшированием и исчезнут сами по себе".
Комментарии
выйдите и снова,
И что снова?