Воскресенье, 17 Март, 01:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
260040
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Умерла певица Юлия Началова

, ИА "Амител"
Анна Исаева сообщила о смерти артистки
Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни / Фото: mash

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни / Фото: mash

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни, сообщила менеджер певицы Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала она в Instagram.

Ранее появилась информация о том, что исполнительнице сделали операцию на ноге и после этого долго не могли остановить кровь.

Врачи говорили о том, что состояние певицы стабильно тяжелое и переживали за угрозу отека легких.

Последние несколько дней Началова находилась в медикаментозной коме и дыхание поддерживалось за счет аппарата вентиляции легких.

Совсем еще недавно певица отдыхала в Риме и делала в Instagram жизнерадостный пост на фоне вечного города, который для нее стал последним: "Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня — это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал "Мертвые души", кофе и Джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и конечно же ощущение праздника".

Юлия Началова любила жизнь и призывала людей наслаждаться ей, пока есть такая возможность. Она оставила яркий след в российском шоу-бизнесе и душах своих фанатов, к которым всегда очень тепло относилась. Несмотря на преследовавшие ее болезни, Началова продолжала заниматься творчеством и насколько серьезны были заболевания, выяснилось только теперь.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
00:21
Умерла певица Юлия Началова 0
23:24
Назван топ-9 самых подержанных малолитражек в России 1
22:58
Сбой Telegram затронул 70 тысяч пользователей 1
21:58
Михаил Кокшенов прокомментировал слухи о приступе 0
20:58
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле 0
19:42
Жителей пятиэтажки при пожаре эвакуировали в Славгороде 0
19:28
МВД и МЭР не договорились по реформе экзамена на права 2
18:55
Снегоуборочная машина ушла в кювет на трассе в Алтайском крае 0
18:29
В Алтайском крае изменили правила весенней охоты 0
17:54
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле 0
17:29
Экс-генпрокурор Украины предложил взять россиян в рабство 1
16:39
Юлия Началова перенесла операцию на ноге 0
16:23
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 12
15:54
Гильдия пекарей России дала прогноз роста цен на хлеб 1
15:25
Дебошир едва не взорвал многоквартирный дом в Горном Алтае 0
14:38
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 0
14:19
Дорожники Барнаула вышли на борьбу с последствиями снегопада 2
13:54
Умер лауреат двух Пулитцеровских премий Уильям Мервин 0
13:29
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне 11
12:49
90% праворульных иномарок РФ – в Сибири и на Дальнем Востоке 8
12:29
"Умная капсула" для уколов в кишечник прошла испытания на людях 1
11:50
На пост режиссера "Стражей Галактики 3" вернули Джеймса Ганна 1
11:27
Коттедж с землянкой продают в Горном Алтае за 13 млн рублей 1
10:49
Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали 0
10:20
Курс рубля после новых санкций США установил рекорды 2019-го 0
09:45
В Румынии построили самое короткое в мире шоссе 0
09:20
Самолет-разведчик ВВС США заметили в Новосибирске 4
08:53
Снежный барс Юнур попал на фотоловушку в Горном Алтае 1
08:21
Старинную усадьбу в Барнауле снесут ради восьмиэтажки для прокуратуры 11
07:50
Сразу 10 команд сразятся в первом четвертьфинале Лиги "КВН-Алтай" 0
07:34
Командовать парадом теперь некому: лучшие роли несравненного Сергея Юрского 3
07:19
Не подставляй вторую: в Барнауле пройдет турнир по пощечинам 3
07:03
Барнаульский бизнесмен намерен достроить ледовую арену в Бурятии в 2022 году 4
06:48
Элитную "трешку" с колоннами и сауной продают в Бийске за 8,5 млн рублей 3
06:32
Треть россиян не проходят проверку газового оборудования в срок – ОНФ 0
06:17
Девушки, которые набрали вес и преобразились 1
06:01
Резкое похолодание придет в Алтайский край 16 марта после 15-градусного тепла 1
05:53
Ядерный бомбардировщик США засекли у границ России 4
04:35
"Яндекс" открывает новую социальную сеть 3
03:04
Суд не позволил арестовать депутата Госдумы, обвиняемого во взятке 1
02:13
Проведена жеребьевка финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы 0
01:42
Россияне стали брать больше кредитов 0
00:56
Минтранс хочет установить минимальные размеры бесплатной ручной клади 0
23:54
США ввели новые санкции против России 0
23:35
Facebook покинули два топ-менеджера после крупного сбоя 0
23:16
Мединский предложил новое ограничение для зарубежного кино 1
22:59
Родственники хотят взять в семью девочку из "мусорной" квартиры 0
22:29
Сбросившему кота с балкона уральцу дали "строгача" 5
22:09
Впервые россияне больше перевели денег на карты, чем сняли 0
21:44
Минздрав поддержал инициативу запретить алкоголь на прилавках 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.