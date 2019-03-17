Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни, сообщила менеджер певицы Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала она в Instagram.

Ранее появилась информация о том, что исполнительнице сделали операцию на ноге и после этого долго не могли остановить кровь.

Врачи говорили о том, что состояние певицы стабильно тяжелое и переживали за угрозу отека легких.

Последние несколько дней Началова находилась в медикаментозной коме и дыхание поддерживалось за счет аппарата вентиляции легких.

Совсем еще недавно певица отдыхала в Риме и делала в Instagram жизнерадостный пост на фоне вечного города, который для нее стал последним: "Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня — это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал "Мертвые души", кофе и Джелатто, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и конечно же ощущение праздника".

Юлия Началова любила жизнь и призывала людей наслаждаться ей, пока есть такая возможность. Она оставила яркий след в российском шоу-бизнесе и душах своих фанатов, к которым всегда очень тепло относилась. Несмотря на преследовавшие ее болезни, Началова продолжала заниматься творчеством и насколько серьезны были заболевания, выяснилось только теперь.