Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови, передает ТАСС со ссылкой на отца артистки, композитора Виктора Началова.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Дата и место прощания пока не определены.

Днем ранее врачи сделали ей операцию на ноге. "Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", – сказал отец певицы. По его словам, "врачи делали все гениально, старались", но спасти певицу не удалось.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в 1990 году приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была участницей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".