Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце

Дочь певца Майкла Джексона – Пэрис Джексон – попыталась в субботу, 16 марта, совершить самоубийство из-за показа фильма о ее отце, передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

По словам источников издания, 20-летняя Джексон пыталась покончить с собой из-за показанного ранее на телеканале HBO документального фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland). В нем приводятся заявления двух молодых американцев, утверждающих, что они, будучи детьми, подвергались действиям сексуального характера со стороны Майкла Джексона. Семья певца, умершего в 2009 году, ранее назвала эти обвинения "публичным линчеванием" и подала в штате Калифорния судебный иск к HBO на 100 млн долларов.

Отмечается, что полиция и скорая помощь прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе рано утром в субботу. В настоящее время она находится в больнице под постоянным наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное.

Пэрис Джексон ранее активно выступала в защиту своего отца и заявляла, что обвинения в его адрес о растлении малолетних безосновательны. В 2013 году она также пыталась совершить самоубийство. В последние годы девушка страдала от депрессии.