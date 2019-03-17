Здание администрации Порошенко закидали игрушечными свиньями

Сторонники украинских националистических организаций в субботу, 16 марта, в центре Киева совершили акцию, в ходе которой требовали наказать причастных к коррупции и хищению средств, выделяемых на обеспечение обороны и национальной безопасности Украины, сообщает "Интерфакс".

Участники митинга пришли к зданию администрации президента Украины с игрушечными свиньями. Там их встретили стоящие в оцеплении сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что такие игрушки были выбраны из-за того, что одним из фигурантов журналистского расследования о незаконных схемах в оборонно-промышленном комплексе является бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский (ранее имел фамилию Свинарчук).

Позднее депутат парламента Андрей Билецкий объявил о завершении акции и анонсировал, что в следующую субботу будет проведена новая акция, поскольку президент Украины Петр Порошенко не реагирует на требования митингующих о наказании причастных к коррупции в оборонно-промышленном комплексе.