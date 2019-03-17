Посольство РФ в Латвии осудило мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС", прошедшие в субботу, 16 марта, в центре Риги, передает ТАСС.

"Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!" – сообщается в Twitter посольства.

"Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной", – отмечается в сообщении.

В субботу в центре Риги прошли мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС". По данным полиции, в общей сложности в мероприятиях приняли участие порядка 1 тыс. человек, серьезных инцидентов в ходе акций не было. Шествие сопровождалось акциями антифашистов, которые выступают против марша молодых сторонников эсэсовцев. Также около монумента Свободы участников шествия встретили одиночными пикетами в знак протеста марша.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия. Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.