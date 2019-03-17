158 лет назад, 17 марта 1861 года, был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, основной причиной которого и в целом всей реформы по освобождению крестьян считается кризис крепостнической системы. Крестьянские волнения особенно усилились во время Крымской войны и под таким давлением правительство вынуждено было пойти на этот шаг.

Крепостное право, существовавшее в России до 1861 года, закрепляло крестьянскую зависимость от хозяина, не позволяя крестьянам уходить со своих земельных наделов. Беглых крестьян принудительно возвращали помещику. У крепостных не было права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость. А их хозяин, помещик, иногда имел право продать крестьян без отчуждения земли.

Император подписал манифест об отмене крепостного права 3 марта 1861 года. Документ обнародовали по всем российским церквям во время обедни 17 марта, в последний день масленицы, в Прощеное воскресенье. В Михайловском манеже указ перед народом был зачитан царем лично, напоминает "Парламентская газета".

Согласно Манифесту, крестьянам были присвоены гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя и не только. Крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. При этом за отводимые наделы крестьяне на положении "временнообязанных" несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных. Для того чтобы стать полноправным собственником, крестьянин должен был выкупить землю. При этом цена выкупа значительно превышала действительную стоимость земли.

Несмотря на знаковость и социальную значимость этого события, день прошел спокойно, и новость не произвела особого впечатления в народе. Бывшие крепостные ожидали полной воли и были недовольны состоянием "временнообязанных". Полагая, что от них скрывают истинное значение реформы, крестьяне бунтовали, требуя освобождения с землей. Всего в течение только 1861 года было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний, в то время как за 5 лет с 1855 по 1860 год их было лишь 474.