Состоялась празднично-развлекательная программа "Крымская весна" / Фото: altairegion22.ru Антон Федотов

В городах и районах Алтайского края проводят мероприятия, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией, сообщается на официальном сайте региона.

Опорные и пилотные школы Российского движения школьников края подготовили мероприятия, посвященные пятилетию этого события. "Фестиваль "Крымская весна" - это важное мероприятие, которое объединяет людей по всей стране. Наш фестиваль тоже объединяет ребят своей любовью к малой родине, традициями и культурой своей страны, общей историей. Мы рады, что эти две даты совпали и стали объединяющим для всех нас", — отметила методист центра "Каникулы" Елена Писарева.

Для учащихся провели веселые старты "Мы едины" в нескольких лицеях Барнаула. Также подвели итоги конкурса детских рисунков "Вместе с Россией", сообщается на официальном сайте Барнаула.

Еще в одной школе активисты организовали флешмоб "Мы вместе!". Для родителей будущих первоклассников ребята выступили с агитбригадой "Вместе и навсегда". Жителям микрорайона "Лазурный" активисты раздали листовки с краткой информацией о том, как пять лет назад Крым снова стал неотъемлемой частью России.

Барнаульцы приняли участие в праздничном флешмобе и "Зарядке с чемпионом". Со зрителями провели викторину на знание истории и достопримечательностей Республики Крым. Кроме того, была масса других мероприятий.