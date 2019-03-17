Алтайский краевой Центр СПИД признан одним из лучших в России

В Санкт-Петербурге состоялось заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

В работе комиссии приняли участие заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Ольга Константинова, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Евгений Воронин, а также главные врачи и специалисты учреждений службы профилактики и борьбы со СПИДом РФ.

На профильной комиссии были подведены итоги работы учреждений службы профилактики и борьбы со СПИДом по реализации Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации за 2018 год, намечены приоритетные задачи на 2019 год, определен ряд первостепенных мероприятий для выполнения поставленных задач.

В ходе совещания Алтайский краевой Центр СПИД был отмечен как один из лучших в стране в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году. В торжественной обстановке главному врачу центра Валерию Шевченко был вручен памятный знак.

"В кратчайшие сроки на территории Алтайского края были достигнуты целевые показатели Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Полученный результат стал возможен только вследствие слаженной командной работы специалистов Центра СПИД и всех краевых медицинских организаций, эффективной поддержки руководства Министерства здравоохранения и Правительства Алтайского края", — отметил Шевченко.